Incidenti in bicicletta: Bergamo è tra le città con più sinistri

Il quadro complessivo si può dividere in quattro scenari. Nel primo, il più virtuoso, ci sono tante bici e pochi incidenti: un caso unico, rappresentato da Alessandria. Nel secondo scenario ci sono tante bici e tanti incidenti: è il modello tipico delle province con buona mobilità ciclistica, come Ferrara, Ravenna, Bolzano, Padova, Modena, Bologna e anche Bergamo, tutte città con una quota di spostamenti in bici superiore alla media nazionale ma con un numero di incidenti comunque elevato. La terza categoria comprende poche bici e pochi incidenti: qui rientra la maggior parte delle città italiane, dove meno del 4% dei residenti usa la bicicletta e l’incidentalità rimane contenuta, come ad esempio Ascoli, Palermo, Napoli, Lecce e Macerata. Infine, l’ultimo scenario è quello più critico: poche bici e tanti incidenti, con città come Lecco, Como e Varese tra i capoluoghi più a rischio per chi pedala. Questa classificazione offre uno sguardo d’insieme sulla situazione italiana ma rimane approssimativa perché il dato del 2011 relativo agli spostamenti in bici non tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi quindici anni.