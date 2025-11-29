Cronaca / Bergamo Città
Sabato 29 Novembre 2025
Investito sulle strisce pedonali, muore 90enne a Bergamo
LA TRAGEDIA. Gravissimo incidente stradale nella mattinata di venerdì 28 novembre: un uomo di 90 anni è morto in via Camozzi, investito da un camion.
Bergamo
Tragico investimento in centro a Bergamo nella mattinata di venerdì 28 novembre, poco prima delle 11.30: Carmine Arcidiacono, 90 anni, residente in piazza Sant’Anna, è morto sul colpo, investito da un camion.
L’investimento sulle strisce pedonali
L’uomo, conosciuto in città perchè per diversi anni direttore dell’ufficio Iva di Bergamo (attuale Agenzia delle Entrate), è stato investito mentre attraversava via Camozzi. Sulla dinamica dell’incidente la polizia locale di Bergamo che è intervenuta poco dopo la tragedia: un camion stava svoltando da via Madonna della Neve in direzione via Camozzi quando ha colpito il 91enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’anziano è morto sul colpo.
Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso con un’ambulanza e un’auto medica. Per Carmine Arcidiacono non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto a causa del grave impatto con il camion che lo ha sbalzato a terra violentemente.
Traffico in tilt
Per permettere i soccorsi e i rilievi il traffico è stato deviato e tutto il centro di Bergamo ne ha risentito per diverse ore con lunghe code.
La salma è stata composta nella Casa del Commiato di via Suardi, a Bergamo, i funerali saranno celebrati alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna.
