Investito sulle strisce pedonali, muore 90enne a Bergamo

Tragico investimento in centro a Bergamo nella mattinata di venerdì 28 novembre, poco prima delle 11.30: Carmine Arcidiacono, 90 anni, residente in piazza Sant’Anna, è morto sul colpo, investito da un camion.

La polizia locale ha regolato il traffico

L’investimento sulle strisce pedonali

L’uomo, conosciuto in città perchè per diversi anni direttore dell’ufficio Iva di Bergamo (attuale Agenzia delle Entrate), è stato investito mentre attraversava via Camozzi. Sulla dinamica dell’incidente la polizia locale di Bergamo che è intervenuta poco dopo la tragedia: un camion stava svoltando da via Madonna della Neve in direzione via Camozzi quando ha colpito il 91enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’anziano è morto sul colpo.

Mortale di via Camozzi a Bergamo: l’ambulanza in azione Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso con un’ambulanza e un’auto medica. Per Carmine Arcidiacono non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto a causa del grave impatto con il camion che lo ha sbalzato a terra violentemente.

Traffico in tilt

Per permettere i soccorsi e i rilievi il traffico è stato deviato e tutto il centro di Bergamo ne ha risentito per diverse ore con lunghe code.