Quattro ricette per riciclare panettoni e pandori

C’è un mistero che si ripete ogni Natale. Tra regali aziendali, omaggi degli invitati e promozioni al supermercato, i panettoni e i pandori che abbiamo in casa sono, immancabilmente, più di quanti se ne riescano davvero a mangiare. Ed è proprio da qui che nasce l’idea di trasformare gli avanzi delle feste in ricette antispreco, golose e creative, capaci di dare nuova vita ai grandi lievitati natalizi. Perché per ridurre gli sprechi, a volte, basta semplicemente guardare quello che abbiamo in dispensa con un po’ più di fantasia. Mettiamoci ai fornelli!