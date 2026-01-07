Quattro ricette per riciclare panettoni e pandori

C’è un mistero che si ripete ogni Natale. Tra regali aziendali, omaggi degli invitati e promozioni al supermercato, i panettoni e i pandori che abbiamo in casa sono, immancabilmente, più di quanti se ne riescano davvero a mangiare. Ed è proprio da qui che nasce l’idea di trasformare gli avanzi delle feste in ricette antispreco, golose e creative, capaci di dare nuova vita ai grandi lievitati natalizi. Perché per ridurre gli sprechi, a volte, basta semplicemente guardare quello che abbiamo in dispensa con un po’ più di fantasia. Mettiamoci ai fornelli!
Tiramisù al pandoro
Il grande classico dei dessert incontra il pandoro. Grazie alla sua consistenza soffice e burrosa, il soffice lievitato si presta perfettamente a sostituire i savoiardi della ricetta originale. Già sapete inoltre che, con la crema al mascarpone, il pandoro va a nozze. Per un tocco creativo, nella classica bagna al caffè, potete aggiungere un goccio di liquore a base di whiskey oppure un liquore aromatizzato all’arancia.
Ingredienti:
●Pandoro avanzato
●500 gr mascarpone
●4 tuorli
●2 albumi
●100 gr zucchero bianco semolato
●Caffè
●Cacao amaro o scaglie di cioccolato
●(Facoltativo) liquore
In una ciotola, montate i tuorli d’uovo con lo zucchero. Aggiungete il mascarpone e mescolate delicatamente. A parte, montate gli albumi a neve. Una volta pronti, incorporate alla crema mescolando dal basso verso l’alto facendo attenzione a non smontare il composto.
Tagliate il pandoro prima a fette e poi a listarelle, dandogli una forma simile a quella dei savoiardi. Preparate anche il caffè, zuccherate e aromatizzate a piacere con il liquore. Come per un normale tiramisù, iniziate a comporre la teglia mettendo un po’ di crema sulla base. Disponete un intero strato di pandoro inzuppato nel caffè e ricoprite con la crema al mascarpone. Continuate fino a riempire la teglia. Sull’ultimo strato di crema spolverate del cacao amaro o qualche ricciolo di cioccolato fondente. Fate riposare il tiramisù di pandoro in frigorifero per qualche ora prima di servire.
French toast al panettone
Dopo settimane di grandi abbuffate, è tempo di tornare alla nostra routine. Quella del fine settimana, sempre più spesso, coincide con il brunch , geniale invenzione che è un mix tra una ricca colazione e un pranzo light. Tra le varie portate che possono comporre un perfetto menù brunch, ecco una proposta golosa e antispreco.
Ingredienti:
●Panettone avanzato (classico oppure al cioccolato)
●Burro ammorbidito
●Frutti di bosco freschi
●Zucchero a velo
●Panna montata
Tagliate il panettone avanzato per ottenere delle fette regolari, spesse almeno due centimetri. Con un coltello, spalmate entrambi i lati del panettone con un sottile strato di burro e spolverate con zucchero a velo. In una padella rovente, fate dorare i french toast qualche minuto per ogni lato, fino ad ottenere una crosticina croccante. Servite in un piatto con un mix di frutti di bosco freschi, spolverate con altro zucchero a velo e aggiungete qualche ciuffo di panna montata.
Variante: il french toast di panettone è la perfetta base per tutte le preparazioni del brunch, da utilizzare al posto del pane tostato o del pan brioche con crema spalmabile di nocciole e cacao, con burro d’arachidi e marmellata… provatela anche con il salmone e l’avocado!
Dolce al cucchiaio al pandoro e caffè
Passate le feste, è comprensibile non avere più voglia di mangiare le stesse cose, per quanto siano golose. Questa ricetta è il giusto compromesso: una soluzione per utilizzare gli avanzi di pandoro ma senza che i vostri ospiti se ne accorgano. Magia? No, solo la giusta dose di creatività!
Ingredienti:
●Pandoro avanzato
●100 ml caffè
●250 gr mascarpone
●250 ml panna fresca liquida
●8 gr gelatina in fogli
●50 gr zucchero a velo
In una ciotola versate la panna liquida fredda, il mascarpone e lo zucchero a velo. Montate con uno sbattitore elettrico o con una frusta a mano e lasciate riposare in frigo. Nel frattempo, stemperate i fogli di gelatina in una ciotolina con acqua fredda per una decina di minuti. Strizzate la gelatina e versateci sopra il caffè ancora caldo, mescolando per sciogliere i fogli.
Tenete un po’ di crema al mascarpone a parte per la decorazione. Unite al resto la gelatina e il caffè e mescolate. Potete intensificare il gusto aggiungendo del caffè in polvere. Mettete la crema al caffè in una sac-à-poche per facilitare la composizione dei dessert.
Ora prendete il pandoro e con un coppapasta tagliate dei dischetti alti circa 1 centimetro. Posizionate i dischetti sul fondo di coppette o bicchieri in vetro, riempite con la crema al caffè. Completate con un ciuffo di crema al mascarpone. Fate riposare i bicchieri in frigorifero per un paio d’ore prima di servire.
Sandwich salato con il panettone
Questa proposta è senza dubbio la più audace, ma anche quella che vi sorprenderà di più. Le fette di panettone avanzato, tostate a dovere, possono sostituire il classico pane in cassetta per dare ai vostri sandwich un gusto nuovo, inaspettato e incredibile.
Ingredienti:
●Panettone classico avanzato
●Formaggio spalmabile
●Salmone affumicato
●Rucola
●Pomodori secchi
●Prosciutto crudo
●Spinacino fresco
●Crescenza
Con il panettone avanzato potete creare infinite versioni di sandwich salati, sia in formato grande per il pranzo (anche in ufficio) che in piccoli triangolini da servire per l’aperitivo. Vi consiglio di utilizzare il panettone classico con canditi e uvetta per un bel bilanciamento tra dolce e salato.
Tagliate il panettone a fette triangolari (come quelle dei tramezzini) e fatele tostare in una padella antiaderente con un filo d’olio, oppure in un tostapane. Una volta tostato, passate alla farcitura: formaggio spalmabile, rucola e salmone affumicato, oppure prosciutto crudo, crescenza, spinacino fresco e pomodori secchi. Queste sono le mie preferite, ma potete dar sfogo alla fantasia con diversi abbinamenti a base di carne, pesce o vegetariani. Buon divertimento e buon appetito!