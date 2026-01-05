Pieralberto Carrara, «Alberto Tomba ha sempre fatto il tifo per noi biatleti»

«Il giorno prima della gara sono scivolato sul ghiaccio e ho rotto il calcio della carabina. Non mi sentivo a mio agio e così ho scelto il pettorale numero 3 per lasciare spazio ai migliori della squadra – ricorda ancora Carrara – Ho centrato tutti i bersagli, ma ho perso un minuto e mezzo al poligono perché non ero a mio agio con l’attrezzo e per questo ho chiuso a soli cinque secondi dall’oro. È andata comunque bene perché una medaglia è sempre una medaglia». Le medaglia d’oro è stata conquistata, dopo una grande rimonta, dal norvegese Halvard Hanevold, scomparso a soli 49 anni nel 2019. Ora Pieralberto Carrara spera di vedere sua nipote Michela sul podio di Milano-Cortina. «Vedo poco Michela perché abita in Valle D’Aosta, ma mio fratello, che la segue in allenamento, mi ha detto che sta andando bene e anche lei si dice tranquilla in vista dei Giochi. Ha vinto un oro ai Mondiali Juniores e potrebbe replicare una grande prestazione».