All’Epifania tutti di corsa con la «Mezza Maratona sul Brembo»

Andando ai tempi recenti, emergono nell’albo d’oro nomi come il 35enne di Schilpario Luca Magri, azzurro nella corsa in montagna, il 30enne di Zogno Pietro Sonzogni e il compagno di squadra Nicola Bonzi che nel 2024 decise di lasciargli la vittoria dopo un arrivo in parata. Prima di arrivare ai ventuno chilometri attuali, la «Mezza Maratona sul Brembo» ha vissuto una storia differente che ha portato numerosi atleti a sfidarsi nel Parco Caglioni alla Roncola di Treviolo sui 42 chilometri. Il racconto è di Virgilio Barcella. «C’era un anello di circa 2.2 chilometri che andava ripetuto per ventuno volte per ospitare la maratona. Il tutto è nato il 6 gennaio 2004, richiamando fra 400 e 500 iscritti. Gli atleti venivano lì, si cambiavano vicino alla macchina e sfruttavano le poche docce che avevamo a disposizione. I problemi legati alla logistica e all’accoglienza ci hanno spinto a cambiare location, puntando dal 2012 su Dalmine grazie alla possibilità di usufruire degli spazi del CUS Bergamo, con quaranta docce per i maschi e altrettante per le ragazze – racconta il past president dei Runners Bergamo – Per un anno abbiamo provato a proporre sia la maratona che la mezza, ma le difficoltà ci hanno spinto a puntare solo sulla seconda con un tracciato che toccasse Dalmine, Treviolo, Osio Sopra e Sotto prima di rientrare».