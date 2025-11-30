Con Davide Viglianti il blind tennis italiano sbarca agli Australian Open

Una passione che viene da lontano, dalla Sicilia dove Davide è nato e che pian piano lo ha accompagnato in bergamasca, trovando una propria dimensione dopo esperienze completamente diverse: «Mi sono avvicinato al mondo del blind tennis per pura casualità. Con la FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, ndr) praticavo calcetto, ma a un certo punto mi sono stufato per l’ambiente, che mi stava un po’ stretto. Così una sera per caso ho cercato altri sport e ho trovato il blind tennis che era stato importato in Italia all’inizio degli anni Dieci del Duemila e non era ancora molto sviluppato – racconta Viglianti – All’inizio ero un po’ perplesso perché pensavo che fosse solo per non vedenti, poi mi sono informato attraverso il Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS e ho scoperto che era anche per ipovedenti».