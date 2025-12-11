Martina Corsini, atleta nazionale di badminton, e l’imprevedibilità del volano

« Mia madre è thailandese e nella sua terra il badminton è uno sport nazionale. É cresciuta giocandoci quotidianamente e ha continuato a farlo anche all’università. Anche mio padre giocava a badminton, sebbene questo sport fosse poco praticato nel nostro Paese. Grazie a questa disciplina si sono conosciuti e hanno trasmesso anche a me questa passione».