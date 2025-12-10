«Fuoripista», per rivoluzionare la cultura dell’inverno

Non solo perché, come recita il sottotitolo, incrocia «arte, sport e inverno», ma anche perché ha davvero il coraggio di esplorare e disegnare tracciati liberi, decisamente al di fuori delle piste battute, dentro la «cultura dell’inverno», dove l’arte ma anche il design, la tecnologia e l’architettura, raccontano vette, neve, perseveranza, fatica, vittorie, sconfitte, geografie, e il mondo della montagna è luogo di desiderio, esplorazione e scoperta, ma anche campo di indagine tecnologica, sociale e ambientale.