Si può brillare anche meno: luminarie di Natale e il loro peso sull’ambiente

Per esempio, negli ultimi anni il Comune di Bergamo ha puntato su luminarie natalizie a basso consumo, grazie a LED, timer di spegnimento e soluzioni più efficienti. Nel 2022 ha sostituito più di 2.000 “gomitoli” con sfere riflettenti e ha previsto un timer per spegnere le luminarie all’1 di notte: secondo l’amministrazione, questo ha permesso «un potenziale risparmio in bolletta» rispetto a un accensione continua.