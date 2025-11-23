Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 23 Novembre 2025

Un filo di luce lungo 10km unisce tutti i quartieri, a Bergamo il Natale si accende-Foto

IN CITTÀ. Domenica 23 novembre si sono ufficialmente accese le luminarie di Natale che ci accompagneranno fino all’Epifania.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Bergamo

Quando manca ormai un mese alla magica notte di Natale, in città si respira già a pieni polmoni l’atmosfera delle feste. Il capoluogo è illuminato da un filo di luci lungo ben dieci chilometri, che unisce tutti i quartieri. Le luminarie, accese ufficialmente domenica sera, con la tradizionale cerimonia organizzata in piazza Vittorio Veneto, accompagneranno i bergamaschi fino al nuovo anno.

Il countdown dell’accensione

L’attesa per l’accensione del bosco magico ha coinvolto centinaia di persone, che hanno scandito ad alta voce il countdown, iniziato in perfetto orario. Alle 17.30, come d’incanto, il centro piacentiniano si è illuminato tra gli applausi della gente, alla presenza della sindaca Elena Carnevali, oltre a Beppe Acquaroli e Davide Recalcati, in rappresentanza di commercianti e Distretto Urbano del Commercio.

(Foto di Bedolis)
(Foto di Bedolis)

Un allestimento unico per tutta la città

«Per il Natale 2025 è stato realizzato un allestimento unico – ha commentato la prima cittadina -. Il Bosco di Natale, realizzato anche grazie ad Atb, è uno spazio magico a disposizione di bambini e famiglie. Ringrazio il Duc, gli sponsor e i commercianti che anche per le festività 2025 hanno regalato un’atmosfera indimenticabile ai bergamaschi ma anche ai tanti visitatori e turisti che accogliamo da tutti i Paesi del mondo».

La cerimonia di accensione

Diversi trampolieri si sono esibiti facendo volare in cielo enormi palloni colorati, che si sono rotti facendo cadere frammenti colorati che hanno reso il momento ancora più frizzante. I bambini si sono subito diretti verso la casa di Babbo Natale con gli occhi sognanti, mentre gli adulti hanno osservato da vicino il nuovo albero tecnico che grazie ad un gioco di luci riesce ad illuminare, come d’incanto, decine di addobbi natalizi.

