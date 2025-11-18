Natale a Bergamo: dal 24 novembre luci, mercatini e magia nelle vie della città

Bergamo si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni e iniziative grazie a «Natale a Bergamo 2025», il calendario promosso dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) in collaborazione con Comune e Camera di Commercio. Il centro, Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina e Città Alta diventano un grande palcoscenico natalizio, unendo cultura, intrattenimento e commercio di vicinato.

Luminarie e installazioni spettacolari

Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo Le luminarie cittadine si rinnovano con effetti ottici e fili tridimensionali sul Sentierino, arricchendo 10 km di strade tra centro e borghi. L’accensione ufficiale è prevista domenica 23 novembre in Piazza Vittorio Veneto. Città Alta si illuminerà lunedì 24 novembre con l’albero di Natale in Piazza Vecchia, donato da Bcc Carate e Treviglio.

Tra le conferme più attese ci sono il Bosco di Natale in Piazza Vittorio Veneto, con l’imponente Albero della Luce alto dieci metri, e la casetta di Babbo Natale, aperta tutti i giorni dal 24 novembre al 24 dicembre. La ruota panoramica di Piazza Matteotti, alta 32 metri, offre una vista mozzafiato sulla città fino all’11 gennaio.

Mercatini, design e cultura per tutti

Accanto alle luminarie, torna il Christmas Market con 16 casette che propongono prodotti enogastronomici, decorazioni e regali. Dal 22 novembre al 6 gennaio, la città ospita anche la mostra diffusa Christmas Design, con 15 installazioni artistiche e il tema «Il palcoscenico dell’immaginazione», trasformando Bergamo in uno spazio creativo e onirico.

La presentazione delle iniziative di Natale 2025 in Comune a Bergamo

Eventi e iniziative nei borghi cittadini

In Borgo Santa Caterina, il programma culturale gratuito include incontri, esposizioni e

Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo concerti: dal racconto del borgo negli anni Cinquanta con lo scrittore Ildo Serantoni, alle opere del pittore Emilio Gualandris, fino a concerti di pianoforte e flauto, letture poetiche e Gospel Group Sorisole. Durante tutti gli eventi, i negozi resteranno aperti, animando le vie con arte e musica.

Natale a Bergamo: un progetto condiviso

Promosso dal Duc, attivo dal 2009, e sostenuto da Comune, Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Bergamo In Centro, il Natale a Bergamo unisce valorizzazione dei negozi di vicinato, iniziative culturali e intrattenimento, con l’obiettivo di rendere la città accogliente e viva durante le feste. La grafica di questa edizione è stata realizzata dall’agenzia Dugongo.

Per tutte le informazioni sugli eventi e gli orari: www.natalebergamo.it