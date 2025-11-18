Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 18 Novembre 2025

Natale a Bergamo: dal 24 novembre luci, mercatini e magia nelle vie della città

LE INIZIATIVE . Bergamo si illumina per il Natale 2025: luci, mercatini, ruota panoramica e iniziative culturali animano centro e borghi, unendo magia, arte e commercio di vicinato. Le iniziative del Distretto urbano del commercio.

Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo
Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo

Bergamo

Bergamo si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni e iniziative grazie a «Natale a Bergamo 2025», il calendario promosso dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) in collaborazione con Comune e Camera di Commercio. Il centro, Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina e Città Alta diventano un grande palcoscenico natalizio, unendo cultura, intrattenimento e commercio di vicinato.

Luminarie e installazioni spettacolari

Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo
Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo

Le luminarie cittadine si rinnovano con effetti ottici e fili tridimensionali sul Sentierino, arricchendo 10 km di strade tra centro e borghi. L’accensione ufficiale è prevista domenica 23 novembre in Piazza Vittorio Veneto. Città Alta si illuminerà lunedì 24 novembre con l’albero di Natale in Piazza Vecchia, donato da Bcc Carate e Treviglio.

Tra le conferme più attese ci sono il Bosco di Natale in Piazza Vittorio Veneto, con l’imponente Albero della Luce alto dieci metri, e la casetta di Babbo Natale, aperta tutti i giorni dal 24 novembre al 24 dicembre. La ruota panoramica di Piazza Matteotti, alta 32 metri, offre una vista mozzafiato sulla città fino all’11 gennaio.

Mercatini, design e cultura per tutti

Accanto alle luminarie, torna il Christmas Market con 16 casette che propongono prodotti enogastronomici, decorazioni e regali. Dal 22 novembre al 6 gennaio, la città ospita anche la mostra diffusa Christmas Design, con 15 installazioni artistiche e il tema «Il palcoscenico dell’immaginazione», trasformando Bergamo in uno spazio creativo e onirico.

La presentazione delle iniziative di Natale 2025 in Comune a Bergamo
La presentazione delle iniziative di Natale 2025 in Comune a Bergamo

Eventi e iniziative nei borghi cittadini

In Borgo Santa Caterina, il programma culturale gratuito include incontri, esposizioni e

Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo
Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo

concerti: dal racconto del borgo negli anni Cinquanta con lo scrittore Ildo Serantoni, alle opere del pittore Emilio Gualandris, fino a concerti di pianoforte e flauto, letture poetiche e Gospel Group Sorisole. Durante tutti gli eventi, i negozi resteranno aperti, animando le vie con arte e musica.

Natale a Bergamo: un progetto condiviso

Promosso dal Duc, attivo dal 2009, e sostenuto da Comune, Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Bergamo In Centro, il Natale a Bergamo unisce valorizzazione dei negozi di vicinato, iniziative culturali e intrattenimento, con l’obiettivo di rendere la città accogliente e viva durante le feste. La grafica di questa edizione è stata realizzata dall’agenzia Dugongo.

Per tutte le informazioni sugli eventi e gli orari: www.natalebergamo.it

Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo
Il villaggio di Natale in allestimento in centro a Bergamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Intrattenimento (generico)
Tradizioni
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Ildo Serantoni
comune
Camera di Commercio
Bcc Carate e Treviglio
Confcommercio
Confesercenti
Bergamo In Centro