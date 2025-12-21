Il Cerchietto, dai vestiti per i bimbi è nata una bella storia di comunità

Con gli anni Il Cerchietto è diventato un luogo di scambio e di incontro per persone con diversi background . Anche le prime responsabili del progetto arrivano da percorsi differenti: Linda è un’educatrice che lavora a contatto con la disabilità, Emanuela Bottoni è dipendente di una cooperativa sociale che opera in tutto il territorio bergamasco, Stefania Vismara si occupa di parquet, mentre Elisabetta Orsetti lavora nell’ambito della segnaletica stradale. A loro si sono aggiunte Mariangela, che aveva messo a disposizione il primo spazio di scambio, e Silvia Frazzini, che si è unita come responsabile. I sacrifici, però, ci sono stati, e Linda lo ricorda bene: «Noi come responsabili siamo riuscite a portare avanti il progetto perché non abbiamo mai chiesto più di tanto alle volontarie e ai volontari. Soprattutto nella parte organizzativa e di riunioni. Loro – che sono circa una trentina – si attivano soprattutto nei momenti di apertura al pubblico de Il Cerchietto, ognuno dà la disponibilità che può. Piegano i vestitini, si interfacciano con il pubblico… Proprio perché per loro non ci sono vincoli pesanti siamo riusciti ad andare avanti».