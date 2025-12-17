FIEB: cinque secoli di semi per continuare a dare fiori e frutti. La fioritura del 2025

Partendo dalla stimolazione visiva, grazie agli occhiali eye-tracking e a un sistema «Sens» personalizzato con luci, suoni, proiezioni e aromi, i minori possono così attività interattive al fine di potenziare attenzione e memoria. Un’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Silvio Maffioletti (docente a contratto del corso di Laurea in Ottica e optometria dell’Università degli studi di Torino, specializzato in analisi visiva e nella valutazione delle abilità visive in età evolutiva) e Mirko Gelsomini (professore e ricercatore universitario specializzato nella didattica interattiva e immersiva), che ha visto la luce proprio nel corso di quest’anno e che rappresenta concretamente come innovazione, tecnologia e approcci integrati possano favorire l’inclusione e migliorare la qualità di vita dei bambini con fragilità.