La bellezza di un Natale senza sprechi: meno consumismo e più consapevolezza

Partiamo dai regali: possono mai mancare a Natale? Che lo vogliamo o no, c’è sempre qualche occasione in cui un piccolo dono è richiesto, come una cena tra colleghe e colleghi, il pranzo con i parenti oppure un pomeriggio con i più giovani della famiglia. Eppure, dietro a quel gesto familiare, si nasconde una realtà meno poetica: secondo i dati Conai (il Consorzio Nazionale Imballaggi) durante le feste si stima un aumento percentuale dei rifiuti urbani soprattutto per carta, plastica e vetro. Per la carta l’incremento può superare anche il 15 per cento, per la plastica e il vetro si oscilla invece tra il 7 per cento e il 10 per cento. Numeri che fanno riflettere, se pensiamo a quante cose – acquistate per impulso o per dovere – finiscono dimenticate in un cassetto dopo pochi giorni. È qui che un regalo più green può davvero fare la differenza. Un’ottima strada è quella dei negozi dell’usato, diffusissimi anche a Bergamo: veri scrigni di tesori inaspettati. Vi si trovano capi quasi nuovi per i bambini e adulti, giochi ancora perfetti, libri illustrati. Regalare usato non significa “accontentarsi”, ma dare una nuova vita a ciò che è già in circolo.