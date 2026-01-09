Elephant Brain al Druso: «Scrivere canzoni è un modo per resistere»

VG: In realtà è tutto molto poco schematico. Scriviamo quando sentiamo il bisogno di farlo e pubblichiamo quando siamo pronti e soddisfatti. Il problema è che siamo eternamente insoddisfatti. Alcuni brani hanno avuto dieci, venti versioni diverse prima di arrivare a quella definitiva. A volte, quando andiamo in studio, il produttore ci dice: «Ragazzi, il pezzo funzionava già dieci versioni fa». Siamo anche molto legati all’idea di disco come capitolo, come fotografia di un momento. «Niente di speciale» raccontava la fine dei vent’anni, «Canzoni da odiare» era un pezzo figlio della rabbia post-pandemia e di un tour saltato. «Almeno per ora» è invece un disco di consapevolezza: prende atto di quello che siamo diventati, di quello che abbiamo fatto e di quello che continuiamo a fare. È stato il modo per dire: «Gli Elephant Brain oggi sono questo».