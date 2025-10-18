Torna «Un viaggio nella musica bergamasca», cinque concerti alla scoperta della tradizione

L’ultimo appuntamento rappresenterà un incontro tra la tradizione musicale bergamasca e quella letteraria vernacola: sabato 13 dicembre alle 20.45 al Centro Studi Valle Imagna, il concerto conclusivo della rassegna «L’é öna müsica à la bùna: il dialetto bergamasco e la musica», rifletterà a fondo sul dialogo tra i suoni orobici e i suoi protagonisti e la letteratura dialettale che, nel corso dei secoli, si è via via arricchita di importanti esempi. Il patrimonio linguistico orobico vanta infatti una tradizione secolare ed è diventato un simbolo della nostra cultura, legato dal 1500 anche alla musica. Il dialetto, in questo evento, diverrà co-protagonista della serata, mostrando i suoi rapporti con i compositori del territorio. Protagonista di questa chiacchierata sarà Michele Poli, studioso ed esperto della letteratura dialettale bergamasca e autore di una pubblicazione dedicata alla sua storia. Poli accompagnerà la narrazione di come la musica il dialetto si siano intrecciati: le esecuzioni musicali saranno curate del soprano Valentina Fassi e William Limonta al pianoforte.