Bergamo celebra le sue radici con la «Giornata Nazionale del Folclore»

Sarà ospite del momento istituzionale anche Daniele Fumagalli, coordinatore per la Lombardia della consulta giovanile della FITP. Daniele è un esperto conoscitore del canto popolare lombardo, è laureato in filosofia e vanta diverse pubblicazioni in ambito della ricerca sulla cultura popolare, in particolare sui canti e la musica della tradizione. I suoi studi implicano tecniche scientifiche applicate all’antropologia e al folclore, con studio e osservazione dei fenomeni culturali dall’origine del termine “folclore” a fine Ottocento fino alla comparsa delle dell’Intelligenza artificiale. La globalizzazione, ci spiega Daniele, ha comportato la perdita di una serie di patrimoni della cultura popolare. Utilizzando la tecnologia è possibile infatti conservare e tramandare questi tesori anche nel Terzo millennio. «Attualmente sono direttore artistico del Gruppo Brianzoli di Ponte Lambro che si occupa del recupero della tradizione del flauto di Pan, proprio della Brianza. Sappiamo che questa tradizione qui era già presente nel Seicento, ma fa parte della cultura e della mitologia europea fin dall’antichità».