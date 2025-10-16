«Educare è amare»: «BergamoIncontra» si interroga sul futuro della scuola e dei giovani

«La scuola può fare moltissimo perché, oggi come oggi, i contesti sociali e lavorativi in cui vivono molte famiglie impediscono loro di stare per molto tempo con bambini e ragazzi. Ciò lo si nota a tutti i livelli scolastici, motivo per cui la scuola come comunità educante di insegnanti deve dare il proprio contributo, mettendo i ragazzi in rapporto con adulti che si appassionano al proprio lavoro, alle proprie materie, alla vita dei giovani stessi. Laddove la scuola mette i ragazzi in contatto con figure ciniche che disistimano sé stesse, ecco che il sistema educativo spegne le domande, aumenta l’ansia da prestazione nei ragazzi perché si riduce solo a misurarli per le loro performance, distruggendo la cultura che diventa puro nozionismo», conclude Fadigati. « La scuola non può illudersi di poter fare tutto da sola, ma deve accettare anche il confronto con i genitori e con le famiglie, il luogo dove si impara il rapporto con gli altri e l’amore per la vita, le motivazioni per alzarsi la mattina e affrontare la giornata. Troppo spesso le famiglie rischiano di diventare delle monadi dove si cerca di ricavarsi il proprio rifugio sicuro e si chiude la porta agli altri perché magari arrivano e la casa è in disordine. Da questo punto di vista, meglio privilegiare la possibilità di una comunità educante-anche imperfetta- che affannarsi per ottenere un’immagine ideale ma solitaria di famiglia. Se scuola e famiglia accettano di dialogare nel rispetto dei propri ruoli, si può crescere insieme».