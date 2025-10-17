Leadership e resilienza tra i ghiacci: l’esperienza di Chiara Montanari fa tappa a «BergamoScienza»

CM: È un laboratorio naturale straordinario. Si studiano il clima, l’atmosfera, il campo magnetico terrestre, l’astrofisica, le relazioni tra Terra e Sole. Alla base Concordia, per esempio, sono state estratte carote di ghiaccio che risalgono fino a 1,5 milioni di anni fa: un archivio prezioso per capire l’evoluzione del nostro clima e prevederne i cambiamenti futuri. Si fanno anche ricerche tecnologiche, mediche e psicologiche, utili persino per le future missioni su Marte, perché l’Antartide è uno dei pochi luoghi al mondo che riproduce davvero l’isolamento e le condizioni estreme dello spazio. Ma c’è un valore simbolico ancora più grande: l’Antartide è l’unico territorio del pianeta che non appartiene a nessuno, dove sono proibite le attività estrattive e si può fare solo scienza e cooperazione. È il simbolo di una comunanza planetaria che dovremmo riscoprire: ricordarci che siamo tutti cittadini dello stesso pianeta.