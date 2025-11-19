«Inner_Spaces» Milano, il festival di musica elettronica sperimentale che trasforma l’ascolto

AP: C’è stata una conversione tra il 1995 e il 1998 a Parigi: un incontro con Cristo, che è durato un po’ di tempo con l’ascolto del Vangelo e la ripresa dei Sacramenti. Sono entrato nei Gesuiti nel 1998, con l’intenzione di abbandonare tutto e di non fare più quello che facevo prima. Per questo per tantissimi anni non ho fatto più musica. Sono stati anni che mi hanno permesso di ripensare l’ascolto, non più in termini fruitivi e mondani, come risposta a un bisogno personale, ma come esperienza. L’ascolto come strumento per entrare nell’esperienza personale, come ascolto di qualcosa che porta con sé sia un mistero sia una grazia. L’invito della Bibbia ad ascoltare mi ha aiutato a riscoprire l’ascolto su nuove basi, e negli ultimissimi anni ho approfondito quella dimensione che si trova nel libro dei Salmi, soprattutto in quelli dal 49 all’85, dove compaiono riferimenti alla musica — la cetra, i flauti, i cembali — e dove la musica si rivela come lode universale.