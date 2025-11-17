«Il Battito della Passione», una serata di grande musica per La Passione di Yara

L’evento non sarà dunque solo un concerto, ma un importante appuntamento dedicato alla riflessione e al volontariato, mission fondamentale dell’associazione: «È un onore per la città di Seriate – dichiara il sindaco di Seriate Gabriele Cortesi – ospitare un evento di questa caratura: l’associazione La Passione Di Yar” è una realtà preziosa del territorio bergamasco che ha saputo e voluto trasformare un dolore nella voglia di mettersi a disposizione degli altri, di valorizzare i talenti e soprattutto di credere nei giovani. Penso che questo sia un messaggio bellissimo, una testimonianza preziosa di come ciascuno possa contribuire a costruire comunità e territori sempre più attenti e sempre più efficaci nel leggere i bisogni dei cittadini, specialmente quelli dei nostri giovani». Il concerto sarà inoltre l’occasione per presentare una serie di borse di studio che l’associazione La Passione di Yara metterà a disposizione del Comune di Seriate per giovani con particolari passioni in campo artistico, musicale e culturale.