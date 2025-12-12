Il metal orobico si fa gli auguri, arriva la «Malpaga Winter Night»

SBM: «Liminal Spaces» è stato un lavoro lungo, iniziato praticamente in concomitanza con l’uscita del disco precedente. Noi non smettiamo mai di scrivere: un album tira l’altro. È stato un passo avanti enorme per l’evoluzione della band; si sente un cambio rispetto ai lavori precedenti, pur restando nella stessa estetica. Siamo molto contenti sia della pubblicazione sia del riscontro, che è stato ottimo. Ha portato nuovi ascoltatori, ci ha dato modo di lavorare a videoclip, tour, tutto ciò che sta definendo quest’ultimo anno. È stata una grande soddisfazione coronare un percorso evolutivo che sentiamo nostro.