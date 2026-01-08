I primi film dell’anno da non perdere

E i raver – che nel film non sono attori ma reali seguaci di musica elettronica che interpretano se stessi – diventano l’incarnazione più concreta di tutto questo: figure sospese sul confine fra la vita e la morte (il sirât, secondo la tradizione islamica è un ponte sospeso sopra l’inferno che separa i credenti dai non credenti) che con la morte flirtano davvero e che si portano addosso i segni di una lotta continua con il proprio corpo e con il tempo. Laxe, che ha vissuto con loro a lungo, osservandoli e condividendone i ritmi e le regole, li filma come gli ultimi uomini e le ultime donne sulla terra, ma anche come gli ultimi capaci di un gesto di ribellione contro il conformismo, la normalizzazione e l’addomesticamento del desiderio. E con il suo cinema, fatto di corpi, suono e materia, Laxe rende fino in fondo la fisicità di questa esperienza. Riuscendo, grazie a una musica pervasiva e alle immagini abbacinanti che costruisce, a dare forma a un universo sensoriale potentissimo, capace di attrarre e respingere – sedurre e inquietare – nello stesso gesto. E in mezzo a tanti tentativi celebrati e spesso inconsistenti, è difficile non pensare che oggi, se esiste un “orrore” d’autore davvero necessario, abbia proprio queste sembianze.