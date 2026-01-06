La scienza può essere la nostra stella cometa

Qui accade qualcosa di interessante. La scienza ci aiuta a capire come funzioniamo. La spiritualità ci interroga su perché e verso cosa vogliamo muoverci. Non sono in competizione. Sono complementari. Non a caso, l’UNESCO dedica il 10 novembre alla Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo, ricordandoci che la scienza non serve solo a produrre tecnologia, ma a migliorare la vita, ridurre i conflitti, costruire società più giuste. Allo stesso tempo, tradizioni spirituali e pratiche contemplative coltivano pace interiore, compassione, responsabilità etica: qualità senza le quali anche il progresso più avanzato rischia di diventare cieco. La World Happiness Foundation parla di essere completi: integrare sviluppo esteriore e crescita interiore. Neuroscienze e meditazione, dati e consapevolezza, politiche pubbliche e benessere emotivo. Non scegliere tra testa e cuore, ma usarli insieme.