Suoni, odori, sapori, luci e relazioni che hanno il potere di alterare i nostri neurotrasmettitori a Natale

Ricercatrice e bioinformatica, appassionata di scienza e di tutto ciò che accende curiosità. Mi piace scoprire le connessioni tra ricerca e vita quotidiana, e …

Non c’è dicembre senza periodo natalizio, e non c’è periodo natalizio senza Mariah Carey a massimo volume mentre sono in coda al semaforo quando vado al lavoro. Con l’avvicinarsi di dicembre, città, case e strade si trasformano: luci colorate, musiche festose, profumi di dolci e spezie, cene con amici e familiari. Per molti, questa atmosfera evoca gioia, conforto e senso di appartenenza. Ma cosa succede davvero nel nostro cervello durante il periodo natalizio? E perché per alcune persone le stesse stimolazioni provocano stress, tristezza o disagio? In questo articolo esploriamo tutti i principali fattori (sensoriali, sociali e neurobiologici) che influenzano il nostro umore e la chimica cerebrale a Natale.