Katie Moussouris presenta a «BergamoScienza» la rivoluzione degli hacker

Il weekend conclusivo di «BergamoScienza» sarà un’occasione per tutti, grandi e piccoli, di esplorare, sperimentare e lasciarsi stupire. Ci saranno laboratori interattivi e attività nelle scuole, come quelli organizzati nei vari istituti scolastici e nelle Sale Conferenze di Bergamo, ma anche spettacoli e performance che uniscono scienza e arte: storie sull’Universo, la melodia del silenzio del pianista Fred Hersch e la musica armena del Gurdjieff Ensemble. Infine, gli ultimi appuntamenti riguarderanno anche le conferenze con ricercatori, divulgatori e protagonisti dell’innovazione: da Katie Moussouris a Chiara Montanari, la prima italiana a guidare una spedizione in Antartide, passando per l’esperto del microbiota Nicola Segata e Anna Grassellino, fisica e direttrice del Superconducting Quantum Materials and Systems Center (SQMS) di Chicago. Un invito aperto a chiunque voglia scoprire quanto la scienza possa essere viva, vicina e soprattutto condivisa.