Come è nata la chimica e come ci ha salvato dalla fame

Nel corso dell’Ottocento la chimica crebbe rapidamente. Furono scoperti nuovi elementi, si sviluppò la teoria atomica di Dalton, nacque la tavola periodica di Mendeleev. La chimica entrò nella vita quotidiana e diventò necessaria soprattutto nell’agricoltura. Le piante hanno infatti bisogno di azoto per crescere. L’azoto è ovunque, costituisce circa il 78% dell’atmosfera terrestre. Purtroppo per la maggior parte degli organismi viventi l’azoto gas è inutilizzabile, troppo stabile. I legami chimici più sono stabili e più sono difficili da spezzare per farci qualcosa di utile e l’azoto ne ha ben tre.