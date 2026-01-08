Maternità, il mito del «ritorno alla natura»

Oltre al culto dell’allattamento oggi esiste anche il culto della nascita “naturale”: se tu, partoriente, sei sufficientemente informata e formata allora sai accettare il dolore senza prendere scorciatoie, sai farti guidare dal tuo corpo, respirare e spingere nel modo giusto, seguire il flusso. In tante ci hanno creduto – che ci si potesse preparare al parto come ci si prepara per una maratona o un esame difficile all’università – e sono rimaste completamente sconvolte dagli eventi. E non solo in caso di violenza ostetrica, ma perché il parto è imprevedibile, brutale, solitamente più lungo, doloroso, estenuante di quanto si possa immaginare. L’imprevisto è dietro l’angolo, e se partorissimo affidandoci solo alla “natura” in molti casi moriremmo, noi e il nostro bambino, come tante donne prima di noi sono “naturalmente” morte di parto.