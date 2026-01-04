A Casnigo tutto è pronto per l’arrivo dei Re Magi

La prima tappa è la ex chiesa di Santo Spirito, dove si svolge uno dei passaggi più intensi e significativi della rievocazione: il dialogo tra un nonno e un nipote. «È un momento semplice, ma molto potente», continua Bonandrini. «Un nonno rievoca quello che si faceva un tempo alla vigilia dell’Epifania. È bellissimo vedere i bambini seduti, tutti attenti, e poi osservare il loro sguardo quando si avvicinano ai Magi. È la meraviglia». Un’emozione che, per gli organizzatori, rappresenta il vero successo dell’iniziativa: «Abbiamo recuperato una tradizione e risvegliato il senso del magico, che oggi è sempre più raro». Segue la rievocazione dell’incontro con Re Erode, proposta come una sorta di sacra rappresentazione medievale. Gli attori interpretano i Magi e il sovrano con un linguaggio accessibile, pensato per coinvolgere i bambini e mantenere viva l’attenzione, restituendo al tempo stesso il senso del racconto evangelico.