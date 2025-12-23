Un Natale dentro la storia a Palazzo Moroni

È la proposta più nuova e attesa del periodo natalizio: una visita serale con degustazione, pensata per vivere Palazzo Moroni in una dimensione più intima e conviviale. L’esperienza si svolge nel piano ammezzato recentemente riqualificato, negli ambienti un tempo dedicati alle cucine e nella suggestiva «Sala del camino», dove al termine del percorso guidato è previsto un momento conviviale. L’appuntamento è per sabato 3 gennaio con due visite guidate, una alle 17.30 e una alle 18.30, seguite dalla degustazione.

«Sarà un’esperienza esclusiva perché il Palazzo sarà dedicato esclusivamente ai partecipanti, che avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i produttori locali, vivendo un’esperienza bergamasca al 100 per cento», spiega Gimmy Schiavi.