Nomadi digitali: libertà globale o nuovo privilegio?

Accanto alle nuove opportunità sorgono nuove criticità e nuove tensioni sociali. Da un lato assistiamo a processi di brusca gentrificazione. I territori dove si concentrano i nomadi digitali sperimentano un’iniezione di capitale fresco e una apparente vivacità culturale. Ma il rovescio della medaglia è l’impennata dei costi di affitti e servizi, che espelle i residenti storici, i giovani locali e le famiglie a medio reddito. Si crea un divario economico visibile e irritante tra la comunità digitale internazionale e quella locale. Per i Paesi di origine invece il rischio è una fuga di ricchezza oltre che di cervelli: non si perdono solo competenze, ma cittadini che spendono redditi alti altrove, deprimendo ulteriormente i consumi e il tessuto sociale di molti centri urbani. Dall’altro lato emergono forme di precarietà esistenziale: isolamento sociale, difficoltà a costruire relazioni stabili, confusione tra spazio di vita e di lavoro, senso di non appartenenza. A livello giuridico, molti vivono in una terra di nessuno: il visto da nomade digitale raramente è un percorso verso la residenza permanente o la cittadinanza. In caso di malattia o perdita del lavoro, le tutele sono fragili. È una sorta di precariato privilegiato: economicamente agiato, ma con diritti sociali e prospettive di lungo periodo molto incerte.