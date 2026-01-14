Ivano Camozzi, l’olimpionico bergamasco che sfidò i giganti dello sci

«Mi piace definirmi un gregario, visto che sono arrivato giovanissimo in Coppa del Mondo, già nella stagione 1978-79, e ho fatto un percorso abbastanza lungo prima di arrivare alla parte migliore attorno ai 26-27 anni – conclude Ivano – Quando è arrivato il quarto posto alle Olimpiadi, ero già nella seconda parte della mia carriera e, nella stagione 1989-90, ho capito che facevo fatica a rigenerarmi per essere costantemente stimolato e pronto per la gara. Avrei potuto restare e tirare avanti come molti altri, oppure rimanere arruolato nei Carabinieri per puntare alla pensione, ma quando sei un campione devi sapere decidere il momento del tuo ritiro, magari in un anno dove puoi ottenere ancora ottimi risultati come nel mio caso. Quando ti viene a mancare lo stimolo, la voglia, la motivazione, tutto diventa più difficile, ti pesa tutto e così ho deciso di aprire un capitolo nuovo. A differenza di molti miei colleghi che hanno deciso di continuare a fare i maestri di sci oppure gestire un hotel, ho deciso di cambiare completamente lavoro e sono stato fortunato». Oggi Ivano è un manager di successo per un’importante azienda produttrice di attrezzature sportive ed equipaggiamenti invernali.