Con «Pin Bike» pedalare conviene davvero

Il progetto è nato come start up dall’idea di due giovani imprenditori pugliesi, Nico Capogna e Davide Di Bisceglie, che nel 2017 hanno lanciato questo dispositivo che consente ad un’organizzazione (un Comune, un’impresa, una scuola, un ente) di premiare chi si muove in bici certificando in modo affidabile il tracciato degli spostamenti. Attualmente «Pin Bike» è utilizzato in più di 40 città tra le quali Bari, Bergamo, Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Pescara, Roma, Trento, Torino, ma anche all’estero, a Tallin (Estonia), Instanbul (Turchia) e Braga (Portogallo). In Italia il progetto ha già coinvolto circa 30mila persone, con oltre 10 milioni di chilometri certificati e più di 2.5 milioni di euro distribuiti in incentivi. Per l’innovazione e il successo ottenuti, «Pin Bike» ha ricevuto numerosi premi a livello nazionale ed europeo.