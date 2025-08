Da Villa d’Almè a Bergamo in bici, un asse (per ora) critico per la Val Brembana

Dal municipio di Villa d’Almè percorriamo via Locatelli e ci immettiamo sulla statale della Val Brembana. Procediamo in direzione Bergamo, costeggiando Almè, Petosino, Sorisole e Ponteranica fino a giungere al nodo di Pontesecco, porta d’accesso al capoluogo. In questo primo tratto, lungo circa 4.5 km, la strada è priva di corsie ciclabili: siamo costretti a pedalare a bordo carreggiata, stretti tra le auto e il margine, spesso disconnesso. Superata la strettoia di Pontesecco, proseguiamo in città in via Ruggeri da Stabello fino alla parrocchia di Sant’Antonio, dove iniziano le corsie ciclabili tratteggiate. Stando in corsia percorriamo via Baioni, superiamo piazzale Oberdan e via Battisti e raggiungiamo la torre del Galgario. Svoltiamo a destra in via Frizzoni sino all’incrocio con via Madonna della Neve, abbandoniamo la corsia ciclabile, svoltiamo a sinistra e ci portiamo su via Mai. Pedaliamo fino a viale Papa Giovanni XXIII, che ci conduce alla stazione ferroviaria.