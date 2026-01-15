Viviamo come se le risorse fossero infinite. Ma il 3 maggio finiscono

Quando si tratta di ridurre il proprio impatto in termini di spostamenti, il primo ambito (e anche, di contro, quello su cui più ci pesa intervenire) è quello dei viaggi e delle vacanze. Sì, perché nell’era dell’ overtourism , saper viaggiare senza danneggiare quella stessa bellezza e autenticità che ci ha indotti a partire è sempre più difficile. E poi, come? Scegliendo luoghi “di nicchia”, non toccati dal turismo di massa? Il rischio è quello di metterli sotto i riflettori, trasformando luoghi inesplorati in angoli instagrammabili sovraffollati. Provando vivere da locals e ricercando esperienze autentiche? È su queste premesse che il progetto iniziale di «Airbnb», che era quello di permettere alle persone comuni di condividere la loro casa, si è trasformato nella ricerca del guadagno spropositato vendendo l’illusione di appartenenza a quel luogo.