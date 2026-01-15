Come mettere ordine a desideri, ricordi e progetti

Il terzo passo è quello più operativo e, se vogliamo, più divertente. In questa fase si assemblano infatti tutti i materiali che sono stati conservati nella ricerca, spostando e combinando tra loro immagini e parole fino ad ottenere una composizione che sia coerente con la visione che abbiamo scelto (uno strumento che vi può aiutare è sicuramente Canva). La narrazione finale può essere esposta in camera oppure custodita in formato digitale in modo tale da essere consultata frequentemente. La vision board, se fatta bene, può diventare così una sorta di promemoria per mantenere alta la motivazione e orientare le scelte.