La bella storia di Massimo Barbeni, il giovane di Ardesio che ha deciso di fare il pastore

La giornata prenderà il via alle prime luci dell’alba: alle 7 del mattino gli allevatori cominceranno le iscrizioni e le preselezioni per il concorso caprino, che dalle 10 entrerà nel vivo con le premiazioni. Anche quest’anno si confermerà la doppia categoria, «razza orobica» e «multirazza», articolata nelle sottocategorie «2 denti», «4 denti» e «adulti». Sarà un momento di confronto e di orgoglio per chi, con pazienza quotidiana, alleva questi splendidi animali: capre e becchi sfileranno davanti alla giuria per conquistare il titolo di «re e regina» della fiera. Accanto ai premi di categoria, verranno assegnati riconoscimenti speciali agli allevatori più giovani e più anziani, a chi proviene da più lontano, a chi presenterà il maggior numero di capi e al miglior barèc o recinto, quindi all’allevatore con il miglior gruppo di capre. La stessa logica premierà anche gli asini, che, pur non partecipando a un vero e proprio concorso, avranno un loro momento di riconoscimento.