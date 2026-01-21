Bergamo non dimentica. Tutti gli eventi della Giornata della Memoria

Ad accogliere chi passa oltre l’austero colonnato dell’edificio si troverà un’installazione in cui il ricordo si farà collettivo e attuale: un grande specchio e un interrogativo: «Cosa di te affideresti alla memoria della nostra comunità?». Questa la domanda scritta su una cartolina, dove lasciare la propria traccia e la propria risposta. Alle spalle di chi guarda, cartolina dopo cartolina, si comporrà un mosaico di storie da ricordare, fermando a penna l’oggi, prima che diventi ieri. Appuntamento il 27 gennaio alle 18.30 con l’inaugurazione e con gli studenti e le studentesse dell’Università di Bergamo che parteciperanno all’evento. La mostra sarà aperta il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30, fino all’8 febbraio. In programma ci saranno anche visite guidate il 31 gennaio (10.30 e 15) e l’8 febbraio (11 e 15.30). Disponibili anche orari e date extra su prenotazione scrivendo a [email protected].