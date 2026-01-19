Il meglio del wedding protagonista a «Sposi 2026-Treviglio Edition»

Ciò che Ornella Schenatti desidera sottolineare è la tutela del matrimonio come istituzione, come idea di famiglia e di unione. «Oggi la convivenza è molto diffusa, e spesso si arriva al matrimonio più tardi, magari quando i figli sono già grandi. Mi auguro comunque che, anche tra cent’anni, il matrimonio continui a esistere e che la società possa ancora fondarsi sulle famiglie, costruendo radici, offrendo cura, generando futuro». «Sposi 2026-Treviglio Edition» si propone dunque come momento di passaggio tra il sogno e la realtà, tra l’immaginazione e la concretezza di una solida stretta di mano con un fornitore, tra l’idea astratta di matrimonio e la sua realizzazione pratica. Un luogo dove, come recita il claim della manifestazione mutuato dall’edizione bergamasca, «All You Need Is Love»... e qualcuno che ti aiuti a trasformarlo in un giorno indimenticabile.