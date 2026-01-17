I luoghi simbolo della tradizione musicale a Bergamo

Il Museo Donizettiano affonda le sue origini nel 1897, anno nel quale Bergamo fu una fucina di iniziative volte a celebrare il centenario della nascita di Gaetano Donizetti: le istituzioni della città vollero organizzare una esposizione di cimeli legati al grande compositore (oggetti personali, partiture, ricordi) per celebrarlo in ogni senso. Tale iniziativa ebbe un seguito con la fondazione, alcuni anni dopo (1906) del primo Museo Donizettiano, interamente dedicato al compositore ed ospitato in quella che fu la Sala Consiliare della Misericordia Maggiore. Il nuovo allestimento, curato nel 2015, accompagna il visitatore attraverso un percorso affascinante e interattivo attraverso le tappe principali della carriera di Donizetti, dalla formazione tra Bergamo e Bologna ai primi successi, ai soggiorni napoletani e parigini fino alla malattia e alla morte, avvenuta nella città natale. Il patrimonio del museo è costituito da una preziosa collezione di spartiti, lettere, ritratti e oggetti personali che raccontano la vita e l’eredità artistica di uno dei più celebri operisti italiani.