93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
NATALE 2025
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
16 Gennaio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (16– 18 gennaio)

Guida. Da «Presente Prossimo» a «Pop-up Store - Motel a Miio», da «BAF - Bergamo Arte Fiera» a «Gino Bartali - Eroe Silenzioso», passando per «In Grato» e «Crisi di Nervi». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

L’agenda di questo fine settimana è ricca di incontri e appuntamenti dedicati a un pubblico di tutte le età, dal teatro alla comicità, dall’arte alla musica, senza dimenticare la buona cucina. Bergamo diventa così un mosaico di opportunità per lasciarsi sorprendere e... vivere a pieno la bellezza della nostra bellezza.

Venerdì 16 gennaio

La serata si aprirà all’insegna delle storie con il festival letterario «Presente Prossimo», che alla Sala civica museale di piazza Ferrari a Rovetta ospiterà Davide Longo. Autore poliedrico, capace di muoversi con naturalezza tra romanzo, sceneggiatura e letteratura per l’infanzia, Longo porterà il pubblico dentro il suo universo narrativo fatto di montagne, personaggi complessi e sguardi ironici sulla realtà. A partire dal suo ultimo libro, «La donna della mansarda», la serata si trasformerà in un viaggio tra racconti, digressioni e riflessioni sulle infinite forme che una storia può assumere. Per chi preferisse curiosare tra oggetti e colori, all’ex centrale Daste di Bergamo prenderà il via il «Pop-up Store - Motel a Miio», in programma oggi e domani. Due giorni dedicati alle ceramiche artigianali prodotte in Portogallo, tra piatti, bicchieri, vasi e pezzi unici dal design contemporaneo. Un’occasione per scoprire il mondo di Motel a Miio e portarsi a casa oggetti originali, con sconti che arrivano fino al 70%.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

16
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:55
Ink Club Bergamo
Alta Lena

Torna all'Ink Club di Bergamo il collettivo sonoro senza fissa dimora, fondato sul percorso condiviso dell'approfondimento musicale.

Musica
16
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:30
ChorusLife Arena Bergamo
Aggiungi un posto a tavola

Sul palco della ChorusLife Arena, a 50 anni dal debutto, torna la commedia musicale cult con la storica regia di Garinei e Giovannini, ripresa da Marco Simeoli.

Spettacoli
16
Ven
Gennaio
h.21:30 / 23:30
Druso Ranica
Bepi & The Prismas

Al Druso di Ranica, tornano i Bepi & The Prismas per la quarta volta sul palco. Cronaca di un ritorno annunciato dove il "bordello" è un’arte e il Rock è l’unica lingua ammessa.

Musica
16
Ven
Gennaio
h.18:00 / 16:00
Località Sant'Antonio Onore
Sant'Antone Fest... al Frècc

Un weekend dedicato alla tradizione bergamasca con cucina tipica, musica dal vivo, approfondimenti culturali e il tradizionale falò di Sant'Antonio sotto il tendone riscaldato.

Manifestazioni
16
Ven
Gennaio
h.19:00 / 22:00
NXT Station Bergamo
Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt

Nel cuore di Bergamo, una sagra su due dei piatti più iconici della cucina lombarda. Piatti semplici e tradizionali, fatti per mangiare insieme.

Food
16
Ven
Gennaio
h.21:15 / 23:00
Cineteatro Gavazzeni Seriate
Hello Louis!

Per la rassegna «Metti un venerdì sera al... Teatro Gavazzeni», a Seriate un concerto jazz dedicato all'artista americano Louis Armstrong, in memoria di Umberto Marcadalli ed Emilio Soana.

Musica / Jazz

Sabato 17 gennaio

Il fine settimana entra nel vivo con il ritorno di « BAF - Bergamo Arte Fiera » alla Fiera di Bergamo. Una kermesse dedicata all’arte moderna e contemporanea che riunisce gallerie, collezionisti e artisti di fama, offrendo al pubblico un percorso immersivo tra linguaggi, visioni e tendenze dell’arte attuale. Negli stessi spazi trova posto anche «IFA – Italian Fine Art», appuntamento dedicato all’antiquariato, pensato per chi ama scoprire e collezionare pezzi rari e di valore. La sera si carica di significato al Teatro dell’Oratorio di Riva di Solto con «Gino Bartali - Eroe Silenzioso», produzione di Luna e GNAC Teatro con Federica Molteni, proposta in occasione del Giorno della Memoria. Lo spettacolo racconta la vita di Bartali, da tutti soprannominato Ginettaccio, campione del ciclismo degli anni Trenta, ma soprattutto uomo che seppe opporsi al Fascismo scegliendo il silenzio e il coraggio. Una narrazione intensa che unisce sport, storia e responsabilità individuale, per ricordare che anche le azioni più decisive possono avvenire lontano dai riflettori.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

17
Sab
Gennaio
h.23:00
Live Club Trezzo sull'Adda
Back to 2016

Il Live Music Club di Trezzo sull’Adda celebra un decennio di musica con l'evento "Back to 2016", il primo party dedicato alle sonorità di quell'anno.

Musica
17
Sab
Gennaio
h.15:00 / 19:00
Sarnico Sarnico
La Fiamma olimpica arriva a Sarnico

Sabato 17 gennaio farà tappa anche a Sarnico il viaggio della Fiamma Olimpica, evento simbolico che segna l'arrivo in Italia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Manifestazioni
17
Sab
Gennaio
h.10:00 / 17:00
Spazio Fase Alzano Lombardo
Expo Eventi Bergamo 2026

Da sabato 17 gennaio a lunedì 19 gennaio lo Spazio Fase diventerà il centro del mondo degli eventi con una nuova fiera dedicata a chi progetta, organizza e realizza eventi.

Manifestazioni
17
Sab
Gennaio
h.11:00 / 12:00
Teatro Donizetti Bergamo
Venezia e l'alba dei libri

Al Teatro Donizetti tornano gli appuntamenti di «Lezioni di Storia»: sul palco Alessandro Marzo Magno che racconterà Venezia, la città che nel Cinquecento diventa l’indiscussa capitale dell’editoria.

Incontri
17
Sab
Gennaio
h.16:30 / 18:00
Teatro di Loreto Bergamo
Pierone e il lupo

Prosegue «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro di Loreto. Sul palco Pandemonium Teatro con uno spettacolo con protagonista “Pierino e il lupo” di Prokofiev.

Bambini / Teatro per bambini
17
Sab
Gennaio
h.19:00 / 23:00
Sofi gallery Bergamo
Quando lo sguardo si ferma

In mostra gli scatti di Francesco Loliva, fotografo pugliese, laureato in Medicina, che cerca di cogliere l’attimo per conservarne l’emozione e restituirla, attraverso l’immagine, come occasione di riflessione per l’osservatore.

Arte / Mostra - Vernissage

Domenica 18 gennaio

La domenica si muove tra ironia e grande teatro. Al Cineteatro Colognola arriverà infatti Antonio Ornano con «In Grato», uno spettacolo di cabaret che ribalta con sarcasmo e lucidità il mito contemporaneo della gratitudine a tutti i costi. In un mondo ossessionato dalle ricette per la felicità, Ornano sceglie di praticare una «genuina ingratitudine», per guardare con leggerezza e misericordia alla fallibilità umana e ricordarci che sbagliare è parte essenziale dell’essere vivi. Al Teatro Donizetti, invece, andrà in scena «Crisi di Nervi» per la stagione di prosa: tre atti unici di Anton Čechov diretti per la prima volta da Peter Stein. Scritti tra il 1884 e il 1891 e ispirati alla commedia francese e al vaudeville, questi testi brevi e pungenti mettono in luce nevrosi, desideri e fragilità dell’animo umano. Un allestimento che riunisce grandi interpreti, tra cui Maddalena Crippa, e che promette di essere al tempo stesso divertente e profondamente attuale.

Non vi abbiamo convinto? Il weekend è lungo abbastanza per cambiare idea con altre proposte!

18
Dom
Gennaio
h.07:00 / 13:00
Centro Commerciale Le Due Torri Stezzano
StraStezzano

Torna con la sua dodicesima edizione la StraStezzano, la tradizionale marcia non competitiva che unisce sport e solidarietà e che è diventata un appuntamento tra i più importanti della provincia.

Outdoor
18
Dom
Gennaio
h.17:00 / 20:00
Cinema Conca Verde Bergamo
La Grazia con Paolo Sorrentino

Al Cinema Conca Verde di Bergamo, il regista Paolo Sorrentino incontrerà il pubblico per raccontare e analizzare il suo nuovo film La Grazia.

Cinema
13
Sab
Dicembre
h.11:00 / 19:00
Palazzo della Ragione Bergamo
That Person's Heaven - Matt Mullican

In occasione del 15° anniversario, The Blank presenta la mostra personale dell'artista americano Matt Mullican al Palazzo della Ragione. La mostra apre il «Festival d'Arte Contemporanea ArtDate», con oltre quaranta appuntamenti in città.

Arte / Mostra
18
Dom
Gennaio
h.16:30 / 17:30
Teatro civico Dalmine
Un condominio. Vicini troppo lontani

In un grande condominio nel centro di una grande città, abitano persone tutte indaffarate e sempre di corsa. Continua così «La Magie delle Storie», la rassegna per i più piccoli targata Teatro Prova in scena a Dalmine.

Bambini
18
Dom
Gennaio
h.14:00 / 18:00
Il borgo dei Cigni Spinone al Lago
Festa di chiusura - Natale a Spinone

Un pomeriggio magico per celebrare la fine delle feste, con un programma ricco di attrazioni per bambini e non solo.

Manifestazioni
18
Dom
Gennaio
h.18:00 / 21:30
Druso Ranica
Druso & Friends 2026

Al Druso di Ranica, una domenica sera all'insegna della musica e della festa. Dalla musica più intima al rock, fino al canto di tutti.

Musica

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

Approfondimenti
15/01/2026
Green
Viviamo come se le risorse fossero infinite. Ma il 3 maggio finiscono
Articolo. L’«Overshoot Day» dell’Italia cadrà tra pochi mesi. Tra record climatici e piccoli cambiamenti quotidiani, cosa …
15/01/2026
Handmade
Come mettere ordine a desideri, ricordi e progetti
Articolo. Vision board, junk journaling e bullet journal possono aiutarci ad individuare gli obiettivi che vogliamo …
14/01/2026
Sport
Ivano Camozzi, l’olimpionico bergamasco che sfidò i giganti dello sci
Articolo. In vista di Milano Cortina, il ricordo di Calgary 1988 e di una gara perfetta …
14/01/2026
Musica
Guida ai concerti imperdibili di questa stagione
Guida. Date, artisti e club da segnare in agenda tra gennaio e marzo nelle province di …