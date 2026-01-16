Guida agli eventi del weekend (16– 18 gennaio)

L’agenda di questo fine settimana è ricca di incontri e appuntamenti dedicati a un pubblico di tutte le età, dal teatro alla comicità, dall’arte alla musica, senza dimenticare la buona cucina. Bergamo diventa così un mosaico di opportunità per lasciarsi sorprendere e... vivere a pieno la bellezza della nostra bellezza.
Venerdì 16 gennaio
La serata si aprirà all’insegna delle storie con il festival letterario «Presente Prossimo», che alla Sala civica museale di piazza Ferrari a Rovetta ospiterà Davide Longo. Autore poliedrico, capace di muoversi con naturalezza tra romanzo, sceneggiatura e letteratura per l’infanzia, Longo porterà il pubblico dentro il suo universo narrativo fatto di montagne, personaggi complessi e sguardi ironici sulla realtà. A partire dal suo ultimo libro, «La donna della mansarda», la serata si trasformerà in un viaggio tra racconti, digressioni e riflessioni sulle infinite forme che una storia può assumere. Per chi preferisse curiosare tra oggetti e colori, all’ex centrale Daste di Bergamo prenderà il via il «Pop-up Store - Motel a Miio», in programma oggi e domani. Due giorni dedicati alle ceramiche artigianali prodotte in Portogallo, tra piatti, bicchieri, vasi e pezzi unici dal design contemporaneo. Un’occasione per scoprire il mondo di Motel a Miio e portarsi a casa oggetti originali, con sconti che arrivano fino al 70%.
Sabato 17 gennaio
Il fine settimana entra nel vivo con il ritorno di « BAF - Bergamo Arte Fiera » alla Fiera di Bergamo. Una kermesse dedicata all’arte moderna e contemporanea che riunisce gallerie, collezionisti e artisti di fama, offrendo al pubblico un percorso immersivo tra linguaggi, visioni e tendenze dell’arte attuale. Negli stessi spazi trova posto anche «IFA – Italian Fine Art», appuntamento dedicato all’antiquariato, pensato per chi ama scoprire e collezionare pezzi rari e di valore. La sera si carica di significato al Teatro dell’Oratorio di Riva di Solto con «Gino Bartali - Eroe Silenzioso», produzione di Luna e GNAC Teatro con Federica Molteni, proposta in occasione del Giorno della Memoria. Lo spettacolo racconta la vita di Bartali, da tutti soprannominato Ginettaccio, campione del ciclismo degli anni Trenta, ma soprattutto uomo che seppe opporsi al Fascismo scegliendo il silenzio e il coraggio. Una narrazione intensa che unisce sport, storia e responsabilità individuale, per ricordare che anche le azioni più decisive possono avvenire lontano dai riflettori.
Domenica 18 gennaio
La domenica si muove tra ironia e grande teatro. Al Cineteatro Colognola arriverà infatti Antonio Ornano con «In Grato», uno spettacolo di cabaret che ribalta con sarcasmo e lucidità il mito contemporaneo della gratitudine a tutti i costi. In un mondo ossessionato dalle ricette per la felicità, Ornano sceglie di praticare una «genuina ingratitudine», per guardare con leggerezza e misericordia alla fallibilità umana e ricordarci che sbagliare è parte essenziale dell’essere vivi. Al Teatro Donizetti, invece, andrà in scena «Crisi di Nervi» per la stagione di prosa: tre atti unici di Anton Čechov diretti per la prima volta da Peter Stein. Scritti tra il 1884 e il 1891 e ispirati alla commedia francese e al vaudeville, questi testi brevi e pungenti mettono in luce nevrosi, desideri e fragilità dell’animo umano. Un allestimento che riunisce grandi interpreti, tra cui Maddalena Crippa, e che promette di essere al tempo stesso divertente e profondamente attuale.
