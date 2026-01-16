Guida agli eventi del weekend (16– 18 gennaio)

La domenica si muove tra ironia e grande teatro. Al Cineteatro Colognola arriverà infatti Antonio Ornano con «In Grato», uno spettacolo di cabaret che ribalta con sarcasmo e lucidità il mito contemporaneo della gratitudine a tutti i costi. In un mondo ossessionato dalle ricette per la felicità, Ornano sceglie di praticare una «genuina ingratitudine», per guardare con leggerezza e misericordia alla fallibilità umana e ricordarci che sbagliare è parte essenziale dell’essere vivi. Al Teatro Donizetti, invece, andrà in scena «Crisi di Nervi» per la stagione di prosa: tre atti unici di Anton Čechov diretti per la prima volta da Peter Stein. Scritti tra il 1884 e il 1891 e ispirati alla commedia francese e al vaudeville, questi testi brevi e pungenti mettono in luce nevrosi, desideri e fragilità dell’animo umano. Un allestimento che riunisce grandi interpreti, tra cui Maddalena Crippa, e che promette di essere al tempo stesso divertente e profondamente attuale.