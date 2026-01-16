La terra racconta ciò che la guerra vorrebbe cancellare

Non scrivo queste righe per ostentare la mia formazione in Scienze Politiche. Scrivo per ricordare che paesaggio e politica sono connessi, e che la guerra, in qualsiasi forma, non cancella solo vite: spazza via luoghi, alberi, aranceti, ulivi, memorie collettive. Come recita la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000): «Il paesaggio è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». È dunque un intreccio di natura e cultura, scienza e percezione soggettiva, memoria ed emozione. È per questo che quando il conflitto trasforma una città o un campo, non sta semplicemente alterando il suolo: sta alterando la memoria del suolo, l’identità di chi lo abita, il senso stesso di casa.