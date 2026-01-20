Bergamo celebra la dolcezza con la «Festa del Cioccolato»

Prima del cioccolato, però, c’è stata la cucina. Claudio lo dice senza esitazioni: «Io sono nato con la giacca bianca». A tredici anni era già nelle cucine, poi la gavetta, fino a dirigere ristoranti importanti a Firenze. È proprio in uno di questi locali che, nel 1990, nasce quasi per caso la Torta Pistocchi. All’inizio è solo un dolce tra gli altri, poi qualcosa è cambiato. «Quando abbiamo capito che la torta stava prendendo il sopravvento su tutto il resto, abbiamo deciso di dedicarci solo a quella e di aprire un laboratorio di cioccolato». Il passaggio non è stato soltanto professionale, ma anche mentale. In cucina, spiega Pistocchi, l’errore è spesso parte del processo; nel cioccolato no. «Qui è chimica, è alchimia: basta poco per fare la differenza tra una ricetta riuscita e una sbagliata». Una precisione che non esclude la sperimentazione, anzi la rende necessaria: ogni nuova versione della torta richiede almeno due anni di prove, assaggi e verifiche prima di arrivare al pubblico.