Idee originali e last minute per il Capodanno

Chi sceglierà il Druso di Ranica per i festeggiamenti troverà una proposta all’insegna dell’energia e dello spettacolo. La serata di Capodanno si distinguerà infatti per un allestimento scenografico e per un maxi show che unirà musica e impatto visivo. Robot, dancer led, mascotte e ballerini in cosplay animeranno la notte tra coriandoli, gadget fluo e una colonna sonora che attraverserà le stagioni d’oro della dance. A Mozzo, l’UFO proporrà invece una serata musicale dal sapore pop e nostalgico, dedicata al repertorio di Raffaella Carrà. Il 31 dicembre il locale aprirà alle 21.30, con concerto dal vivo dalle 22.30 e brindisi di mezzanotte a base di spumante e panettone. La musica proseguirà anche dopo il passaggio al nuovo anno, per una notte che celebrerà una delle figure più amate della musica italiana. L’ingresso è a pagamento e i posti sono limitati.