Idee originali e last minute per il Capodanno

Bergamo e la nostra provincia si preparano a salutare il 2025 e accogliere il 2026 con un ricco calendario di eventi, capace di trasformare la notte di San Silvestro e il primo giorno dell’anno in momenti speciali tra musica, spettacolo, tradizione e festa. Dalle piazze cittadine ai teatri, dai club storici alle località di montagna, il Capodanno bergamasco si conferma ancora una volta diffuso sul territorio e pensato per pubblici diversi, offrendo occasioni di incontro che vanno ben oltre il semplice brindisi di mezzanotte.
Capodanno a ritmo di musica
Il centro dei festeggiamenti cittadini sarà ancora una volta Piazzale degli Alpini, dove tornerà «Voglio Tornare Negli Anni 90 – Speciale Capodanno». Dopo il grande successo e il tutto esaurito dello scorso anno, il live show dedicato al decennio che ha segnato un’epoca si riproporrà come uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma. Organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production, l’evento trasformerà la notte di San Silvestro in una grande festa, con un palco animato da frontman, dj, ballerine, mascotte ed effetti speciali. Un viaggio musicale che attraverserà le hit più iconiche degli anni Novanta, capace di coinvolgere generazioni diverse, dai più giovani a chi desidererà rivivere le atmosfere di un periodo entrato nell’immaginario collettivo. L’accesso è gratuito con prenotazione su TicketOne. La serata prenderà il via dalle 21 con il dj-set di Alboss, che accompagnerà il pubblico verso il conto alla rovescia.
Chi sceglierà il Druso di Ranica per i festeggiamenti troverà una proposta all’insegna dell’energia e dello spettacolo. La serata di Capodanno si distinguerà infatti per un allestimento scenografico e per un maxi show che unirà musica e impatto visivo. Robot, dancer led, mascotte e ballerini in cosplay animeranno la notte tra coriandoli, gadget fluo e una colonna sonora che attraverserà le stagioni d’oro della dance. A Mozzo, l’UFO proporrà invece una serata musicale dal sapore pop e nostalgico, dedicata al repertorio di Raffaella Carrà. Il 31 dicembre il locale aprirà alle 21.30, con concerto dal vivo dalle 22.30 e brindisi di mezzanotte a base di spumante e panettone. La musica proseguirà anche dopo il passaggio al nuovo anno, per una notte che celebrerà una delle figure più amate della musica italiana. L’ingresso è a pagamento e i posti sono limitati.
Il Capodanno elettronico troverà invece casa a Daste, con New Year’s Eve, grazie alla collaborazione tra Le Cannibale, Edonè e Daste. Lo spazio simbolo dell’archeologia industriale cittadina si trasformerà in un teatro in cui suono e architettura dialogheranno fino alle prime luci dell’alba. In consolle Michael Crank, con un set che attraverserà elettronica, disco e house, affiancato da Fatima Koanda, artista capace di unire techno electro e influenze africane.
Capodanno a teatro
Il teatro resta una delle scelte più apprezzate per vivere il passaggio d’anno in modo diverso, tra risate e musica. Alla ChorusLife Arena Andrea Pucci porterà in scena «Un altro Capodanno», uno spettacolo che mescolerà comicità, musica e battute taglienti. Accompagnato dalla sua big band, Pucci costruirà una serata ironica e brillante, pensata per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo con leggerezza. Lo spettacolo sarà replicato anche il primo gennaio.
Al Teatro Donizetti andrà in scena «La fabbrica dei sogni», uno spettacolo per tutta la famiglia che trasformerà il palcoscenico in un viaggio tra mondi fantastici. Oniricus, il mercante di sogni, guiderà il pubblico attraverso le storie e i personaggi delle fiabe più amate, da «Alice» ad «Aladin», da «Mary Poppins» alla «Sirenetta». Tra cambi di costume, musica dal vivo e coreografie, lo spettacolo celebrerà la magia del teatro come luogo in cui il sogno prende forma e invita spettatori di tutte le età a riscoprire il piacere di fantasticare. Al Teatro Gavazzeni, Sergio Sgrilli proporrà invece «Sgrilli & Champagne – Capodanno col botto», una serata all’insegna della risata e della leggerezza. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, quando il brindisi con spumante e panettone segnerà simbolicamente l’ingresso nel 2026.
Capodanno in quota
In montagna il Capodanno assumerà contesti più tradizionali, senza rinunciare naturalmente alla festa. A Selvino , la piazza si animerà con un dj-set che trasformerà il centro del paese in una grande discoteca all’aperto. Dalle 22 fino a notte inoltrata, la musica accompagnerà il countdown in uno degli appuntamenti più attesi dell’Altopiano Selvino-Aviatico, con ingresso libero e un clima pensato per tutta la famiglia.
A Schilpario , in Val di Scalve, il passaggio al nuovo anno sarà scandito da una fiaccolata che coinvolgerà l’intera comunità. Nel tardo pomeriggio ci sarà la distribuzione delle fiaccole, poi la partenza verso località «Paradiso», la fiaccolata sugli sci e, in serata, i fuochi d’artificio. A Colere , la Notte di San Silvestro si aprirà con una fiaccolata che attraverserà il paese, seguita dal falò e dai fuochi, prima di proseguire al Palacolere con un momento conviviale.
Gli appuntamenti in provincia
Tra le proposte più suggestive del 31 dicembre spicca il Capodanno al Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda . La Pro Loco organizzerà una serata che unirà cultura e bellezza, con visita guidata al castello, salita alla torre e brindisi di mezzanotte con vista sui fuochi della pianura. La serata proseguirà con osservazioni astronomiche e un rinfresco finale, per un’esperienza a numero chiuso e veramente speciale.
A Treviglio tornerà invece il «Capodanno a TreviglioFiera» , evento che riporterà in città una tradizione molto sentita. Buffet, musica dal vivo con l’orchestra Stefano Frigerio e una location riscaldata faranno da cornice a una serata che metterà al centro la comunità, dall’aperitivo fino alle prime ore del nuovo anno. Per chi cerca un contesto accogliente, il Palasettembre di Chiuduno proporrà un «Capodanno in Famiglia» , con cena, servizio al tavolo e intrattenimento musicale affidato alla Giorgio Villani Orchestra, in una serata pensata per condividere il passaggio d’anno in un clima conviviale.
Cosa fare il primo gennaio
Il calendario degli eventi non si esaurirà con la mezzanotte. A Ponte San Pietro, il primo gennaio, Piazza della Libertà ospiterà lo spettacolo piromusicale di Capodanno, con fuochi d’artificio a ritmo di musica, dj-set e punto ristoro per iniziare il 2026 in piazza. A Castione della Presolana tornerà la «Sciada coi ass», evento folclorico che rievoca l’antico sci di legno e spago attraverso una gara a squadre in costume. In alta quota, sul Pizzo Formico, si rinnoverà infine la tradizionale messa di Capodanno ai piedi della grande Croce, un appuntamento molto partecipato da escursionisti e appassionati. Naturalmente il primo gennaio non possono mancare i «Concerti di Capodanno»: Eppen ha preparato una guida con le proposte più belle di Bergamo e Provincia. E se volete approfittare di questi giorni per visitare un bel presepio, qui potrete trovare la nostra selezione di appuntamenti e mostre in tutta la bergamasca.