Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno

Uscendo dal centro cittadino e spostandosi nella provincia, il Capodanno musicale assume sfumature diverse ma altrettanto affascinanti. A Zanica ad esempio, il concerto si svolgerà in un contesto raccolto e suggestivo come la splendida Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò, il 1° gennaio alle 16. L’ingresso è libero. Qui la musica diventerà anche occasione di incontro e condivisione: protagonisti saranno il duo formato da Marco Ruggeri (organo) e Lina Uinskyte (violino), tra le più affermate formazioni per questo organico a livello italiano grazie ad un repertorio molto ampio, che spazia dal Barocco al Novecento, sia con brani originali che trascrizioni dal pianoforte e dall’orchestra.