La «Pastorale», il suono antico del Natale nella terra orobica

La storia sonora orobica conserva importanti testimonianze, simbolo di un passato musicale vivo nei nostri antenati. Uno di questi aspetti è quello delle «Pastorali», melodie altalenanti e cullanti che venivano cantate o suonate nel periodo dell’Avvento e delle festività: l’origine di questo genere affonda le proprie radici nel lontano Quattro-Cinquecento rievocando i suoni e la vita agreste, dei pastori, per l’appunto. È dal Seicento – Settecento che questo genere viene sempre più associato al mondo natalizio, ispirandosi all’Annunciazione della nascita di Gesù ai pastori. Da quel momento, ogni tradizione ha fatto propria la «Pastorale», e anche la terra bergamasca non fu da meno: primo ad appropriarsene fu l’organo, che accompagnava la liturgia per tutte le festività. Al di fuori delle chiese, anche il canto popolare, insieme agli strumenti della tradizione popolare – come il baghèt e le campane –, ebbe un ruolo importante nel trasmettere il sentimento di festa, coinvolgendo tutta la comunità in un grande momento di gioia come quello del Natale.