Inno al baghèt, la cornamusa del Natale bergamasco

Scomparso negli anni Cinquanta, il baghèt è rinato grazie a Biella, che ha recuperato strumenti, spartiti e tracce nelle valli dove era sopravvissuto, Val Gandino e media Val Seriana. Oggi, a Casnigo, la «Giornata del Baghèt» celebra questa tradizione con concerti, laboratori e mostre, riportando il suono antico nelle strade e nelle chiese. Ascoltare oggi il baghèt, tra una «pastorèla» o un canto popolare, significa tornare al Natale di un tempo: un legame con la terra, con le stagioni e con generazioni di musicisti. È un suono che unisce passato e presente, sinonimo delle feste invernali e profondamente bergamasco.