Guida agli eventi del weekend (9 – 11 gennaio)

Questa settimana parlerà di emozioni e comunità, passando dai più piccoli agli adulti. Al TNT – Teatro Nuovo Treviglio proseguirà infatti la rassegna «Teatro in famiglia» con « Briciole di felicità », uno spettacolo di teatro di figura pensato per bambini dai 5 ai 10 anni, popolato da muppet a grandezza umana e scenografie incantate create da videoproiezioni animate: un viaggio poetico ispirato a «Il venditore di felicità» che inviterà a riscoprire la felicità nei piccoli gesti e nel sentirsi parte di una comunità accogliente. La sera si farà più intima e riflessiva al Druso di Ranica con « Pierpaolo Pasolini - Canzoni&Ballate », un live essenziale in cui i testi del poeta si uniranno alle musiche di Fabrizio Consoli e alla fisarmonica di Fausto Beccalossi, dando vita a un omaggio sentito e jazz alla voce più libera e anticonformista del Novecento italiano.