Guida agli eventi del weekend (9 – 11 gennaio)

Il weekend dal 9 all’11 gennaio è l’occasione giusta per inaugurare il nuovo anno con un’agenda piena di idee, tra piatti della tradizione che scaldano l’inverno, incontri, spettacoli per tutta la famiglia e serate di musica da vivere fino a tardi. Bergamo e provincia si riempiono di appuntamenti diversi per ritmo e linguaggio, ma accomunati dalla voglia di stare insieme e ricominciare con curiosità. Scopriamo insieme i migliori eventi!
Venerdì 9 gennaio
Oggi è un giorno che mette insieme gusto e suoni contemporanei: si parte al NXT Station di Bergamo con la « Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt », un appuntamento sicuro per chi ama la cucina lombarda più autentica, fatta di burro che profuma, formaggio che fila e piatti caldi da condividere senza fretta, tra chiacchiere e bis improvvisati. Quando cala la sera, l’atmosfera cambia ma l’energia resta alta con « Blo:som - Open Decks », che riporta il pubblico nell’ex centrale elettrica di Daste per una notte di musica elettronica tra bass, garage, dnb e house, accompagnata da uno show visivo pensato per un’esperienza immersiva a 360 gradi.
Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!
Sabato 10 gennaio
Al Teatro Donizetti tornano questa mattina le «Lezioni di Storia» con «L’Atene di Pericle» raccontata da Laura Pepe – insegnante di Istituzioni di diritto romano e Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano – che guiderà il pubblico dentro l’età d’oro della democrazia ateniese, tra arte, filosofia e teatro, senza nasconderne le crepe, i conflitti e le contraddizioni politiche che si celavano dietro l’ideale di perfezione. La sera cambia registro ma non intensità con « Forever Young » al NXT Station, una festa tutta da ballare sulle hit che hanno segnato gli anni Ottanta: da Duran Duran a Madonna, da Michael Jackson agli U2, basterà una nota per catapultarsi indietro nel tempo in un decennio che non è mai davvero passato di moda.
Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!
Domenica 11 gennaio
Questa settimana parlerà di emozioni e comunità, passando dai più piccoli agli adulti. Al TNT – Teatro Nuovo Treviglio proseguirà infatti la rassegna «Teatro in famiglia» con « Briciole di felicità », uno spettacolo di teatro di figura pensato per bambini dai 5 ai 10 anni, popolato da muppet a grandezza umana e scenografie incantate create da videoproiezioni animate: un viaggio poetico ispirato a «Il venditore di felicità» che inviterà a riscoprire la felicità nei piccoli gesti e nel sentirsi parte di una comunità accogliente. La sera si farà più intima e riflessiva al Druso di Ranica con « Pierpaolo Pasolini - Canzoni&Ballate », un live essenziale in cui i testi del poeta si uniranno alle musiche di Fabrizio Consoli e alla fisarmonica di Fausto Beccalossi, dando vita a un omaggio sentito e jazz alla voce più libera e anticonformista del Novecento italiano.
Non vi abbiamo convinto?
Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!