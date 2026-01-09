93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
9 Gennaio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (9 – 11 gennaio)

Guida. Dalla «Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt» al «Blo:som - Open Decks», da «L’Atene di Pericle» a «Forever Young», passando per «Briciole di felicità» e «Pierpaolo Pasolini - Canzoni&Ballate». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 1 min.
scritto da Eppen
Il weekend dal 9 all’11 gennaio è l’occasione giusta per inaugurare il nuovo anno con un’agenda piena di idee, tra piatti della tradizione che scaldano l’inverno, incontri, spettacoli per tutta la famiglia e serate di musica da vivere fino a tardi. Bergamo e provincia si riempiono di appuntamenti diversi per ritmo e linguaggio, ma accomunati dalla voglia di stare insieme e ricominciare con curiosità. Scopriamo insieme i migliori eventi!

Venerdì 9 gennaio

Oggi è un giorno che mette insieme gusto e suoni contemporanei: si parte al NXT Station di Bergamo con la « Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt », un appuntamento sicuro per chi ama la cucina lombarda più autentica, fatta di burro che profuma, formaggio che fila e piatti caldi da condividere senza fretta, tra chiacchiere e bis improvvisati. Quando cala la sera, l’atmosfera cambia ma l’energia resta alta con « Blo:som - Open Decks », che riporta il pubblico nell’ex centrale elettrica di Daste per una notte di musica elettronica tra bass, garage, dnb e house, accompagnata da uno show visivo pensato per un’esperienza immersiva a 360 gradi.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

9
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:55
Druso Ranica
Elephant Brain

Al Druso di Ranica, tornano gli Elephant Brain, la band italiana alternative, freschi del nuovo album «Almeno per ora».

Musica
9
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:30
ChorusLife Arena Bergamo
La Febbre del Sabato Sera

Sul palco della ChorusLife Arena arriva l’energia travolgente della disco music anni ’70 rivive sul palco con Tony Manero e le hit dei Bee Gees.

Spettacoli
9
Ven
Gennaio
h.22:00 / 23:55
Ink Club Bergamo
Karaoke

Arriva per la prima volta all'Ink Club di Bergamo una serata dedicata al divertimento con il karaoke. A seguire, un dj set per concludere la serata.

Musica
9
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
The Howling Orchestra + Andy Brevi e Simone Trevisan

Come ogni venerdì, tornano «Le notti di Mario» al NXT di Bergamo. Questa settimana spazio alla musica di The Howling Orchestra e il duo Andy Brevi e Simone Trevisan.

Musica
9
Ven
Gennaio
h.22:00 / 23:30
Keller Factory Curno
Cena in Musica con Merqury Legacy

Una serata imperdibile dedicata ad una delle band internazionali più iconiche. Se siete veri fan dei Queen, non perdetevi questo doppio appuntamento con i Merqury Legacy.

Musica
9
Ven
Gennaio
h.21:00 / 23:00
Cineteatro Gavazzeni Seriate
Mi ritorna in mente

Al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, Mario Giordano e Gianluigi Paragone per la prima volta insieme per uno spettacolo teatrale contro il politicamente corretto e il modernamente corrotto.

Incontri

Sabato 10 gennaio

Al Teatro Donizetti tornano questa mattina le «Lezioni di Storia» con «L’Atene di Pericle» raccontata da Laura Pepe – insegnante di Istituzioni di diritto romano e Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano – che guiderà il pubblico dentro l’età d’oro della democrazia ateniese, tra arte, filosofia e teatro, senza nasconderne le crepe, i conflitti e le contraddizioni politiche che si celavano dietro l’ideale di perfezione. La sera cambia registro ma non intensità con « Forever Young » al NXT Station, una festa tutta da ballare sulle hit che hanno segnato gli anni Ottanta: da Duran Duran a Madonna, da Michael Jackson agli U2, basterà una nota per catapultarsi indietro nel tempo in un decennio che non è mai davvero passato di moda.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

10
Sab
Gennaio
h.20:45 / 23:00
Cinema Teatro Crystal Lovere
Don Chisciotte

Prosegue la 23esima edizione della stagione teatrale al Teatro Crystal di Lovere con Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, nel doppio appuntamento di sabato e domenica. Uno spettacolo tratto dal capolavoro di Cervantes.

Spettacoli
10
Sab
Gennaio
h.21:00 / 23:30
Cineteatro Qoelet Bergamo
Diavolo Rock Circus

Un viaggio epico nella musica rock, dove rivivere le canzoni dei Queen, David Bowie e tanti altri, in una serata dove la musica diventa tentazione e passione.

Musica
10
Sab
Gennaio
h.21:00 / 23:55
Passo del Pertus Carenno
Il cielo d'inverno

Preparatevi a un'osservazione unica! Si punteranno i telescopi verso le meraviglie del cielo profondo. Un'occasione imperdibile per scoprire i segreti dell'universo, in alta montagna, a Passo Pertus.

Scienza
10
Sab
Gennaio
h.21:00 / 23:55
Druso Ranica
Disco Flower Party

Al Druso di Ranica, il primo party che vede sfidarsi la Disco music e la musica rock psichedelica in una serata tutta da ballare celebrando la musica che ha cambiato il mondo.

Musica
10
Sab
Gennaio
h.10:30 / 17:15
Teatro di Loreto Bergamo
Sisale

Pandemonium Teatro presenta «Piccolo è bello», una rassegna teatrale per i piccoli cittadini dell'oggi. In programma uno spettacolo con la Compagnia Campsirago Residenza.

Bambini / Teatro per bambini
10
Sab
Gennaio
h.09:00 / 18:00
The Temple Gallery Bergamo
Abitare i sogni

A inizio anno la Temple Gallery inaugura una mostra bipersonale degli artisti Antonio Cugnetto ed Emilio Sgorbati. La mostra è concepita con l’intento di mettere in dialogo linguaggi, poetiche e visioni differenti ma complementari.

Arte / Mostra

Domenica 11 gennaio

Questa settimana parlerà di emozioni e comunità, passando dai più piccoli agli adulti. Al TNT – Teatro Nuovo Treviglio proseguirà infatti la rassegna «Teatro in famiglia» con « Briciole di felicità », uno spettacolo di teatro di figura pensato per bambini dai 5 ai 10 anni, popolato da muppet a grandezza umana e scenografie incantate create da videoproiezioni animate: un viaggio poetico ispirato a «Il venditore di felicità» che inviterà a riscoprire la felicità nei piccoli gesti e nel sentirsi parte di una comunità accogliente. La sera si farà più intima e riflessiva al Druso di Ranica con « Pierpaolo Pasolini - Canzoni&Ballate », un live essenziale in cui i testi del poeta si uniranno alle musiche di Fabrizio Consoli e alla fisarmonica di Fausto Beccalossi, dando vita a un omaggio sentito e jazz alla voce più libera e anticonformista del Novecento italiano.

Non vi abbiamo convinto?

11
Dom
Gennaio
h.16:30 / 18:00
Teatro San Giorgio Bergamo
Neve

Per la rassegna «Giocarteatro» di Teatro Prova, in scena uno spettacolo sul tema dell'amicizia e del coraggio verso le novità.

Bambini
11
Dom
Gennaio
h.15:00 / 16:30
Convento dei Neveri Bariano
Visita all'ex Convento dei Neveri

Visite guidate al complesso dell'ex Convento dei Neveri. Un viaggio unico nella storia, dalle testimonianze romane a quelle del ‘700.

Visite guidate
11
Dom
Gennaio
h.15:00 / 18:00
museo delle miniere di Gorno Gorno
Conoscere le miniere di Gorno

Pomeriggio alla scoperta della cultura immateriale locale con la visita guidata all'ecomuseo della Val del Riso.

Visite guidate
11
Dom
Gennaio
h.16:30 / 18:00
Teatro Lydia Gelmi Presezzo
La bambina e il pittore

Per la rassegna di teatro per famiglie «Teatro a Merenda», Compagnia La Piccionaia di Vicenza presenta uno spettacolo d'attore e arti figurative delicato, poetico, interattivo e ricco di immaginazione.

Bambini / Teatro per bambini
11
Dom
Gennaio
h.08:00 / 12:00
Agriturismo La Tordela Torre de' Roveri
Cross Terre del Vescovado

La Società Sportiva Dilettantistica Running Torre de’ Roveri, con il patrocinio del Comune e sotto l’egida della FIDAL, organizza la prima giornata della Festa del Cross Lombardia e della Coppa Lombardia di Cross.

Outdoor
11
Dom
Gennaio
h.15:30 / 18:00
Teatro Donizetti Bergamo
La vedova allegra

Tornano gli appuntamenti dell'Operetta del Teatro Donizetti, sul palco uno degli spettacoli più rappresentati al mondo. Questa moderna edizione si fa forte dell’innato senso teatrale che contraddistinguono gli spettacoli di Corrado Abbati.

Teatro / Operetta

