Abitare la cultura: cosa raccontano oggi le biblioteche di Bergamo

LB: Il dato del prestito è certamente uno degli indicatori più immediati –peraltro, risulta in crescita – ma da solo non restituisce pienamente quali siano i bisogni dei cittadini rispetto alla biblioteca. Ciò che osserviamo con maggiore attenzione è quanto le persone frequentano le biblioteche e in che modo le frequentano. Un altro indicatore significativo è la partecipazione alle attività e agli eventi, che coinvolgono pubblici diversi: dalle famiglie con bambini, attraverso progetti come «Nati per leggere» e «Nati per la musica», a giovani e adulti, fino alle iniziative realizzate nell’ambito del «Patto per la lettura del Comune di Bergamo», del quale lo SBU è promotore, che oggi conta oltre 40 aderenti e che dal 2026 vedrà l’ingresso anche dell’Università di Bergamo. Il bilancio del Sistema Bibliotecario Urbano è consolidato, e gli interventi più recenti si sono concentrati soprattutto sulla ridefinizione degli spazi, a partire da alcune sedi. Un esempio è la biblioteca Caversazzi, dove il riadeguamento degli arredi ha consentito di ripensare profondamente l’organizzazione degli ambienti, partendo dalla consapevolezza che negli ultimi anni sono cambiate le modalità di fruizione della cultura. A nuovi bisogni e a nuove forme di utilizzo devono infatti corrispondere nuovi spazi e nuovi strumenti. Nel caso della Caversazzi, questi interventi hanno avuto un impatto evidente sulla partecipazione, che si è ampliata sia nei numeri sia nella varietà dei pubblici, diventando più diversificata anche all’interno delle stesse fasce orarie. In questo quadro, l’acquisto di nuovi libri resta comunque un elemento centrale e uno strumento fondamentale di attrazione, avvicinamento e fidelizzazione dell’utenza: nel 2025 l’investimento è stato superiore a 1euro pro-capite, risultando pienamente coerente con gli indirizzi della Rete Bibliotecaria Bergamasca, di cui lo SBU è parte.