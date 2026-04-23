Lorenzo Giusti e la sfida della GAMeC: trasformare il museo in un ecosistema culturale

LG: «Radio GAMeC» ci ha insegnato che il tempo dell’ascolto è una risorsa fondamentale, e che costruire relazioni durature è più significativo che inseguire una logica di consumo rapido dei contenuti culturali. Il dispositivo radiofonico, per sua natura, invita a una fruizione più lenta, riflessiva. Questo ha trasformato il rapporto tra museo, artisti e pubblici in una relazione meno gerarchica e più dialogica. Gli artisti non sono più soltanto produttori di opere, ma interlocutori attivi all’interno di un processo condiviso; i pubblici non sono destinatari, ma partecipanti a una costruzione di senso. L’esperienza della radio ha rafforzato l’idea che il museo possa essere uno spazio di co-produzione culturale.